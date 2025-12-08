Trí tuệ nhân tạo sinh ra tỷ phú mới với tốc độ chưa từng có

Làn sóng tạo ra của cải chưa từng có

Năm 2024 chứng kiến sự bùng nổ của các vòng gọi vốn lớn từ Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere… nâng định giá doanh nghiệp AI lên kỷ lục và tạo ra khối tài sản khổng lồ trên giấy tờ.

Theo CB Insights, hiện có 498 “kỳ lân AI” - định giá từ 1 tỷ USD trở lên - với tổng trị giá 2.700 tỷ USD. Trong đó, 100 công ty mới thành lập từ năm 2023. Hơn 1.300 startup AI khác đã vượt mốc định giá 100 triệu USD.

Không chỉ các công ty tư nhân, cổ phiếu của Nvidia, Meta, Microsoft và những doanh nghiệp liên quan AI cũng tăng mạnh. Cùng với các nhà cung cấp hạ tầng dữ liệu, sức mạnh tính toán và nhu cầu tuyển dụng kỹ sư AI với mức lương ngất ngưởng, toàn ngành đang tạo ra của cải cá nhân ở quy mô chưa từng có.

Nhà nghiên cứu Andrew McAfee (Viện Công nghệ Massachusetts) nhận định: “Hơn 100 năm qua chưa từng chứng kiến của cải được tạo ra với quy mô và tốc độ này”.

Hồi tháng 3, Bloomberg ước tính chỉ riêng 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỷ phú với tổng tài sản ròng 38 tỷ USD. Con số này tiếp tục tăng khi nhiều kỳ lân mới xuất hiện.