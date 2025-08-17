Trí tuệ không nghỉ hưu: Tư duy mới từ Nghị quyết 66

Giữ lại những bộ óc đã góp phần làm nên nền lập pháp là giữ lại trí tuệ quốc gia, giữ lại giá trị không thể thay thế bằng văn bằng, tuổi tác hay chức vụ.

​Chính sách này không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự có chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực đặc thù, mà còn tạo ra một ngân hàng trí tuệ sống cho các thế hệ sau học hỏi. Khi những chuyên gia này có cơ hội truyền đạt kinh nghiệm, họ sẽ giúp rút ngắn thời gian đào tạo, tránh những sai lầm lặp lại và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ kế cận. Việc giữ chân những bộ óc lập pháp xuất sắc cũng là cách để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa công vụ, nơi tri thức và kinh nghiệm được tôn vinh.

Đây là một sự thừa nhận quan trọng về giá trị của trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua thời gian. Thay vì để nguồn lực quý báu này "nghỉ hưu" một cách lãng phí, Nghị quyết 66 đã mở ra một kênh chính thức để tận dụng họ. Việc chính thức hóa vai trò của các chuyên gia, cố vấn sau khi nghỉ hưu giúp họ tiếp tục cống hiến mà không vướng bận các chức vụ quản lý, tạo điều kiện để lớp trẻ phát triển. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với những đóng góp của họ trong suốt quãng đời công tác.

Tuy nhiên, đã là chính sách thì phải có ranh giới. Không thể để tinh thần trọng dụng trí tuệbị bóp méo thành cơ chế ưu ái cán bộ. Cần thiết lập tiêu chuẩn và cơ chế đánh giá độc lập: ai xứng đáng thì giữ lại, không có chuyện xin kéo dài theo phong trào. Trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đóng góp thực chất là ba tiêu chí cần được lượng hóa và giám sát chặt chẽ. Không để chính sách dành cho người xuất sắc trở thành “chỗ ẩn nấp” cho người không chịu rời bộ máy công quyền.

Tác giả Cao Ngọc Anh Thi, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM

Ngoài ra, cần công khai lý do giữ lại từng trường hợp, để người dân, người trẻ, và cả chính hệ thống hành chính hiểu: đây là người xứng đáng được “làm thêm”, chứ không phải là “người nhà” được “hưởng ưu ái”. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý không ai có thể giữ tinh thần làm việc lâu dài nếu bị xem như “người thừa nhưng tạm dùng”, vừa không có quyền, vừa không có vị thế, vừa không được công nhận chính thức. Đã giữ lại thì phải đối xử xứng đáng - ít nhất là về môi trường làm việc, quyền tự chủ chuyên môn và ghi nhận xứng đáng trong đánh giá tập thể. Không thể mời họ ở lại chỉ để ngồi họp hoặc ký văn bản hình thức cho đủ quy trình.

Cùng với chính sách thu hút, tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi vào khu vực công, chính sách kéo dài thời gian công tác đối với một số cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu nhưng có trình độ chuyên môn cao đã tạo thành đôi cánh lý tưởng trong tuyển dụng và sử dụng nhân tài để thực hiện hoạt động công chức.

