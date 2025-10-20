Treo đồ sai chỗ trong khách sạn, du khách mất gần 600 triệu đồng

Hôm 18/10 trang CTWant đưa tin, sự cố xảy ra tại một khách sạn ở Tokyo (Nhật Bản). Theo đó, vị khách người Trung Quốc trong lúc lưu trú đã tiện tay treo móc áo sơ mi lên một thiết bị gắn trên trần - thực ra là đầu phun tự động của hệ thống chữa cháy.

Ảnh: Weibo

Hành động này vô tình làm vỡ “quả cầu thủy tinh” cực kỳ nhạy cảm bên trong, khiến hệ thống kích hoạt ngay lập tức. Chỉ trong vài phút, một lượng nước lớn phun xối xả xuống, làm ngập toàn bộ căn phòng và 2 tầng của khách sạn.