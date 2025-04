Trend 'yêu nước' phủ đỏ mạng xã hội

Một số quán cà phê không chỉ trang trí không gian ngập cờ hoa mà còn tạo ra những đồ uống đặc biệt in hình cờ đỏ sao vàng. Nhiều thương hiệu đồ uống lớn tặng kèm phụ kiện nón lá, hình dán có chủ đề về ngày hội thống nhất non sông. Các hãng thời trang giới thiệu bộ sưu tập mới là những chiếc áo phông in hình bản đồ, lá cờ Việt Nam hay tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Một số quán cà phê trang trí không gian ngập cờ hoa.



Tại TPHCM, khu vực Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) trở thành địa điểm chụp ảnh của nhiều người dân khi có sự xuất hiện của trận địa đại bác chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một số cặp đôi tranh thủ chụp ảnh cưới tại phim trường đặc biệt "50 năm mới có một lần".

Một số tài khoản mạng xã hội bình luận: "Tự hào, hạnh phúc và biết ơn khi được sống trong những ngày tháng 4 lịch sử", "Tinh thần dân tộc lên cao, xem những video về tình yêu nước mà nghẹn ngào"...

Bộ ảnh độc đáo bên trận địa đại bác. Ảnh: Pegasus Studio.

Đặc biệt, những ngày gần đây, người dân đổ về xem các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại TPHCM và liên tục ca ngợi các chiến sĩ. Theo Younet Media, từ ngày 27/3 đến 22/4, chủ đề lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam nhận được hơn 2,4 triệu lượt thảo luận cùng 18,13 triệu tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Với niềm tự hào dân tộc, nhiều người gọi đây là "concert quốc gia".