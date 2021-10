Trend làm đẹp thu đông 2021: Không giới hạn

Không có giới hạn nào dành cho tóc.

Chăm sóc bàn chân

Dù bạn thích khoe chân với váy ngắn hay váy dài, thì năm nay, tất cả những gì bạn phải làm chỉ là tìm kiếm những kiểu trang phục làm nổi bật vóc dáng của mình mà không làm mất đi bản sắc riêng. Để nổi bật giữa đám đông, hãy thử sử dụng quần tất ánh vàng hoặc bạc lấp lánh. Điểm nhấn này giống như một sự thay thế cho các màu đen và trung tính nhàm chán.

Chăm sóc đôi chân sẽ không làm bạn thất vọng.

Đối với những ai không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của giày cao gót, hãy thử lựa chọn những đôi có kiểu dáng đơn giản để phù hợp với mọi trang phục. Hầu hết các cô gái thường quên tầm quan trọng của việc chăm sóc tốt cho bàn chân và móng tay, vì vậy hãy đảm bảo đầu tư vào thói quen chăm sóc móng chân nếu bàn chân của bạn chưa ở trạng thái tốt nhất.

