Trẻ thiếu tự tin bắt nguồn từ gia đình: Ghi nhớ 9 câu sau, con lớn lên có cuộc sống thành công

Sự tự tin của trẻ không chỉ liên quan đến hoàn cảnh gia đình mà quan trọng hơn, do cách nuôi dạy của cha mẹ. Dường như cha mẹ nào cũng biết cách chê con, nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết cách khen con và giúp con xây dựng sự tự tin.

Nếu đó là một vấn đề nghiêm trọng về thể chất, bạn phải đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị. Cha mẹ hoàn toàn có thể can thiệp và bù đắp những thiếu sót về năng lực tự nhiên của trẻ.

Nhưng có phải những người khiếm khuyết về thể chất không thể tự tin, thành công hay sống có giá trị? Dĩ nhiên là không.

Helen Keller là một nữ nhà văn và nhà giáo dục khuyết tật mù và điếc người Mỹ, vì cơn sốt cao cấp tính do xung huyết não khi hơn một tuổi, cô đã rơi vào tình trạng hôn mê trong nhiều ngày, khi tỉnh dậy, cô trở thành một người điếc và mù. Bằng sự kiên trì ngoan cường, cô đã vượt qua nỗi đau tinh thần to lớn do khiếm khuyết cơ thể gây ra, cuối cùng trở thành một nhà văn và nhà giáo dục vĩ đại.

Stephen Hawking, người mắc chứng xơ cứng teo cơ bên, đã được các bác sĩ kết luận vào năm 1984 rằng chỉ có thể sống trong 2 năm. Ông phải ngồi trên xe lăn, mười ngón cử động được 2, nói năng rất khó khăn, đến năm 1985 lại bị sưng phổi, từ đó không nói được. Nhưng ông đã trở thành một nhà vật lý thiên văn vĩ đại. Ông mất vào năm 2018.

2. Lý do gia đình

Lý do tại sao những người bình thường có sức khỏe tốt không tự tin phần lớn là do cha mẹ tạo nên.

1. Tính cách di truyền, môi trường ảnh hưởng

Sự rụt rè, cáu kỉnh và nóng nảy của cha mẹ đều được truyền sang trẻ. Chẳng hạn những người cha say rượu đánh đập và la mắng con cái, những người mẹ bỏ mặc con cái. Công việc không như ý, vấn đề tài chính và áp lực, người lớn có thể dễ dàng chuyển sự tức giận sang trẻ, lâu dần trẻ sẽ hình thành lòng tự trọng thấp và trầm cảm.

2. Phê bình con quá mức, đánh mắng con