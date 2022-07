Trẻ sơ sinh ngủ nhiều có sao không và khi nào thì mẹ cần can thiệp?

Qua thực tế cuộc sống và các nghiên cứu, các chuyên gia đã chỉ một số lý do phổ biến của việc trẻ sơ sinh ngủ nhiều là:

• Trẻ đang trải qua một mốc tăng trưởng và phát triển nhảy vọt.

• Trẻ bị ốm nhẹ (cảm lạnh).

• Trẻ vừa tiêm chủng.

• Trẻ sơ sinh ngủ nhiều cũng có thể do bị vàng da hoặc ăn không đủ no.

• Trẻ bị viêm đường hô hấp trên: ho, hắt hơi, chảy nước mũi kèm sốt... khiến trẻ mệt mỏi, ngủ nhiều.

• Trẻ tiêu chảy, mất nước: Tiêu chảy, mất nước khi trẻ chán ăn, bỏ bú và ngủ nhiều hơn trước.

• Trẻ ngủ không đủ giấc: Nếu trước đó trẻ không được ngủ đủ giấc do môi trường xung quanh trẻ ồn ào, nhiệt độ khiến trẻ không thoải mái thì trẻ có xu hướng ngủ nhiều hơn khi môi trường yên tĩnh.

• Những trẻ sinh non cũng ngủ nhiều hơn trẻ khác.

• Rối loạn nhịp thở, nhịp tim....

Trong thời gian sau sinh mẹ không nên để cho trẻ sơ sinh ngủ quá lâu mà không cho ăn. Sau khoảng 2-3 giờ mẹ có thể chủ động đánh thức trẻ dậy để cho trẻ bú. Tuy nhiên, cũng không nên quá lo lắng với các trường hợp trẻ sơ sinh ngủ quá nhiều nếu trẻ vẫn ăn ngoan, ăn ngủ bình thường và nên cho trẻ bú theo nhu cầu của trẻ.