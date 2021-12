Trẻ lớp 1 ở TP.HCM sắp đi học trực tiếp: Phụ huynh 'người muốn, người không'

Về quê Đắk Lắk từ tháng 6/2021, gia đình chị Nguyễn Hằng Nga vẫn chưa quay lại TP.HCM vì dịch COVID-19. Nghe tin học sinh TP.HCM đi học lại từ 13/12, chị rất bất ngờ, bởi trước đó có thông tin học trực tuyến đến hết học kỳ I. Chị cho biết 2 con đang học lớp 1 và 3 vẫn học trực tuyến tốt mấy tháng qua với sự chỉ bảo, kèm cặp của gia đình. Vì vậy, chị cho rằng việc đi học trực tiếp của lớp 1 là chưa cần thiết và nguy hiểm, nhất là khi xuất hiện biến chủng mới.

Chị Ly ngụ quận Bình Thạnh cũng băn khoăn, lo lắng cho con đi học trở lại trước sự xuất hiện biến chủng mới Omicron. "Nghe nói đi học lại cũng mừng cho các con, ở nhà lâu quá học tập, tinh thần đều bị ảnh hưởng nhưng hiện biến chủng mới chưa biết như nào. Tốt nhất là nên học trực tuyến thêm nữa chờ tiêm hết vaccine rồi đi học cũng chưa muộn", chị Ly cho biết.

Theo kế hoạch của TP.HCM, từ 13/12, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12. Với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ 13/12.

Từ nay đến 5/12, các trường tổ chức họp phụ huynh, triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác chăm sóc, tổ chức học trực tiếp. Ngành giáo dục tập huấn cho cán bộ, nhân viên phòng, chống dịch ngày 8/12; phổ biến hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại, ngày 10/12.