Trẻ em sắp được tiêm vaccine COVID-19: Phụ huynh TP.HCM mong ngóng

Vì vậy, bên cạnh việc mong chờ kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi sớm được thành phố thực hiện, chị cũng mong ngành y tế có thể tìm kiếm loại vaccine phù hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi.

“Con mới học lớp 4, nếu có vaccine cũng không được tiêm, nếu vậy không biết tụi nhỏ dưới 12 tuổi có được đến trường không, cũng lo lắng, có hết vaccine cho trẻ em như mấy loại khác thì tốt biết mấy”, chị Phượng nói.

Cùng có con dưới 12 tuổi, chị Ngọc An (36 tuổi, lao động tự do) cảm thấy con thiệt thòi nếu thành phố tiêm vaccine cho trẻ em. “Con tôi mới học lớp 5 à, vậy là không được chích, thiệt thòi cho con quá, mà nếu đi học lỡ lây bệnh thì sao. Tôi thấy chưa an toàn, khi nào tất cả đều được chích vaccine hết thì lúc đó mới nên đi học lại, mong có hết vaccine cho các con”, chị An nói.

Nói về vaccine cho trẻ em, BS Trương Hữu Khanh, Cố vấn chuyên môn Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho rằng hiện chỉ có vaccine Abdala của Cuba, Novavax của Mỹ và vaccine Nano Covax mà Việt Nam đang nghiên cứu có thể tiêm cho trẻ em an toàn. Tuy nhiên, theo ông vẫn còn phải nghiên cứu thêm và xem xét khi áp dụng tiêm.