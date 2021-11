Trẻ em gặp nguy hiểm trên mạng: Những hậu quả không thể nhìn thấy bằng mắt

Trong sự kiện về an toàn trên mạng cho trẻ em do Google tổ chức, nhiều chuyên gia đã đưa ra những cái nhìn sâu sắc, khoa học về an toàn của trẻ em trên mạng.

Bà Trần Thu Hà - nhà báo, tác giả nhiều đầu sách về giáo dục trẻ em - cho hay những đứa trẻ bị bắt nạt cả ngoài đời lẫn trên mạng mang tổn thương lâu dài. Khác với sự bạo hành về thể xác cha mẹ có thể nhìn thấy, sự mất mát về tinh thần do bị bắt nạt trên mạng rất khó nhận ra nhưng lại để lại di chứng sâu sắc.

Một bé trai đang xem điện thoại ở quầy trưng bày một siêu thị di động. (Ảnh: Hải Đăng)

Trong thế giới mạng, trẻ em có thể bị cô lập, bị tẩy chay, bị nói xấu trong một nhóm chat của bạn bè. Thậm chí, học sinh có thể bị đăng số điện thoại lên các hội nhóm và bị gọi điện làm phiền. Có trẻ còn bị bạn bè đăng ảnh lên trang web khiêu dâm.