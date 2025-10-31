Trẻ được sinh ra từ những bà mẹ mắc COVID-19 bị tự kỷ cao hơn

Đầu năm 2025, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã phát động một "nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm lớn" để xác định "nguyên nhân gây ra đại dịch tự kỷ". Ảnh: Getty

"Trẻ em có thể có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và các rối loạn phát triển thần kinh khác nếu mẹ chúng bị nhiễm COVID-19 khi mang thai" - trích từ một báo cáo mới ở Mỹ vừa được đăng trên Tạp chí Sản khoa vào ngày 30/10.

Các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đã phân tích hơn 18.000 ca sinh nở tại hệ thống y tế Mass General Brigham từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2021. Họ phát hiện ra rằng trẻ em sinh ra từ những bà mẹ mắc COVID-19 trong thời kỳ mang thai có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phát triển thần kinh hơn đáng kể so với những trẻ sinh ra từ những bà mẹ không bị nhiễm virus khi mang thai.

"Nhìn chung, sự khác biệt về nguy cơ rõ rệt hơn ở các bé trai và trong các trường hợp người mẹ bị nhiễm COVID-19 trong tam cá nguyệt thứ ba" - các nhà khoa học cho biết.

Các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng não của thai nhi nam dễ bị phản ứng miễn dịch của người mẹ hơn thai nhi nữ. Trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã phát hiện ra tam cá nguyệt thứ ba là "cửa sổ quan trọng cho sự phát triển não bộ" của trẻ.

Các chẩn đoán phổ biến nhất bao gồm các rối loạn phát triển chức năng ngôn ngữ vận động và tự kỷ.

"Nhận thức của cha mẹ về khả năng có thể xảy ra nếu nhiễm COVID-19 trong thai kỳ là chìa khóa. Bằng cách hiểu những rủi ro, cha mẹ có thể phòng tránh một cách thích hợp để con cái họ được phát triển toàn diện hơn" - tiến sĩ Lydia Shook, chuyên gia y học bà mẹ thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.