Trẻ 3 tuổi nhiễm Covid-19 uống thuốc gì để điều trị tại nhà nhanh khỏi?

Tuy nhiên ngay cả việc nhỏ nước muối sinh lý thì cũng không được lạm dụng, phải theo chỉ định của bác sĩ. Nếu con không hết đỏ mắt khi nhỏ bằng nước muối sinh lý thì phải hỏi ý kiến bác sĩ.



Với vitamin C để bé tăng sức đề kháng, nếu bố mẹ có thể bổ sung hoàn toàn từ tự nhiên thì quá tốt cho con. Bạn có thể cho con uống nước cam, nước chanh, nước trái cây...



Nếu thấy con khó khăn quá trong chuyện cho ăn trái cây, uống nước cam... thì bạn có thể cho con dùng những viên kẹo C cũng được. Tuy nhiên cũng không được lạm dụng. Mỗi ngày chỉ cho con dùng 2 viên kẹo C là được.



Ngoài ra, bố mẹ đừng quên vệ sinh mũi họng cho con thường xuyên. Kể cả khi bị Covid-19 hay không có vấn đề gì thì điều này cũng vô cùng quan trọng để con khỏe mạnh.



Tóm lại, dùng thuốc gì cho con khi điều trị Covid-19 tại nhà, để đảm bảo an toàn, bố mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần.



Chúc bé sớm khỏe, cả nhà cùng vui!