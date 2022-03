Trật tự châu Âu 20 năm thay đổi trong 1 ngày

Quan trọng hơn, giới tinh hoa chính trị Đức - cho đến nay vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi chủ nghĩa tự do - cuối cùng có thể nhận ra rằng Berlin cần phải khẳng định lại sức mạnh quân sự của mình để tự chủ đối phó với môi trường nguy hiểm và bất định xung quanh. Nhận thức như vậy thậm chí có thể thúc đẩy Đức phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình.

"Chúng ta đang quay trở lại thời kỳ đối đầu giữa các khối, chỉ có điều biên giới của khối phương Tây đã dịch chuyển về phía đông xa hơn so với thời Chiến tranh Lạnh. Hòa bình ở châu Âu đã là dĩ vãng, và lòng tin vào Nga đã bị phá hủy hoàn toàn. Sẽ mất nhiều thập niên "để khôi phục lòng tin giữa phương Tây và Nga", Johannes Varwick, nhà khoa học chính trị tại Đại học Halle, Đức, nói với DW.

Những người hoài nghi có thể nghĩ rằng sự thống nhất và quyết đoán của châu Âu chỉ xuất hiện do một cuộc khủng hoảng chưa từng xảy ra và mối đe dọa cả đời chỉ xuất hiện một lần đối với an ninh của lục địa này. Tuy nhiên, nhiều quan chức châu Âu và NATO nói với CNN rằng không có kịch bản nào để châu Âu có thể quay trở lại như trước đây.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Brussels, Belgium sau cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine hôm 25/2 (Ảnh: Reuters).

Nếu Ukraine "thất thủ" thì nước Nga sẽ mở rộng biên giới trên bộ với EU. Song nếu Ukraine trụ vững và đẩy lùi được lực lượng Nga, Điện Kremlin vẫn còn vũ khí hạt nhân. Cựu cố vấn về Nga của Nhà Trắng Fiona Hill, khi được Politico đặt câu hỏi liệu bà có nghĩ rằng Nga có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, bà đã trả lời "Có".

Một quan chức cấp cao của Brussels nói với CNN rằng ngay cả hiện tại, các quốc gia thành viên EU đang nhận thấy ảnh hưởng của Nga quá gần để có thể thoải mái. Phần Lan có đường biên giới trên bộ khá dài với Nga. Các hạm đội Romania chia sẻ Biển Đen với hải quân Nga.

"Các quyết định có thể mất nhiều năm để đưa ra thì nay chỉ mất vài ngày, vì châu Âu đã thay đổi mãi mãi. Chúng tôi chỉ đơn giản là không còn thời gian để hành động và tự mãn nữa", quan chức này nói.

Trong phát biểu của mình hôm 1/3, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu von der Leyen cũng thừa nhận rằng tình hình an ninh và quốc phòng ở châu Âu đã thay đổi nhiều hơn trong vài ngày qua so với những gì đã diễn ra trong hai thập niên qua.

Daniela Schwarzer, người điều hành Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, cho rằng xung đột Nga - Ukraine là bằng chứng cho thấy "trật tự an ninh châu Âu hiện tại không còn đảm bảo an ninh cho châu lục được nữa". Trong một dấu hiệu quan trọng báo hiệu sự tái tổ chức an ninh ở châu Âu, các quốc gia có truyền thống trung lập trong EU, bao gồm Áo, Ireland, Phần Lan và Thụy Điển, nay đã thay đổi lập trường.

Lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, Thụy Điển gửi vũ khí cho một quốc gia bị lôi kéo vào xung đột vũ trang. Phần Lan cũng đã đồng ý cung cấp cho Ukraine bệ phóng tên lửa, súng trường tấn công và thực phẩm cho quân nhân. Chuyện Thụy Điển và Phần Lan có thể muốn gia nhập NATO dường như không còn xa vời.