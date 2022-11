Trao trả chuyên gia người Anh chiếc điện thoại chứa nhiều tư liệu quý

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Huar, Công an huyện Buôn Đôn rà soát, xác định đối tượng trộm cắp là Nguyễn Bửu Tín (51 tuổi, tạm trú huyện Buôn Đôn). Công an đã bàn giao tài sản bị mất cho vị chuyên gia người Anh.

Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, chuyên gia Hockley Ryan Jonathan lưu trú tại đây khoảng một năm nay để phối hợp giám sát công tác bảo tồn voi, triển khai mô hình du lịch thân thiện với voi.