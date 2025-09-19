Trào lưu ‘thất nghiệp vui vẻ’ có thật sự vui hay không?

Huỳnh Phương Vy – cử nhân ngành thiết kế mỹ thuật số, Đại học Văn Lang chia sẻ, sau 4 năm học khá vất vả, cô muốn dừng lại một khoảng để nghỉ ngơi và học thêm cái mới. "Sắp tới mình định sẽ đăng ký một khóa học làm gốm,” Phương Vy cho hay.

Nữ nhân viên văn phòng Trần Thị Dung (24 tuổi, sống tại TPHCM) cũng cho biết đã quyết định nghỉ việc tại công ty cũ vì muốn tạo cho bản thân một khoảng nghỉ. "Trước khi nghỉ việc mình đã tiết kiệm được một khoản tiền để giúp mình không phải lo lắng về vấn đề tài chính trong thời gian thất nghiệp. Mình sẽ tận dụng khoảng thời gian này để “chữa lành”, đi du lịch đây đó”, Dung cho hay.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội về "thất nghiệp vui vẻ".

Trên các diễn đàn, mạng xã hội không ít bạn thừa nhận giai đoạn 'thất nghiệp vui vẻ" thật sự mang lại cảm giác thoải mái.