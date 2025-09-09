Trào lưu tạo tượng chính mình bằng AI

Trào lưu tạo tượng bằng AI nhanh chóng “hút view” vì mới lạ. Những bức tượng được tái hiện trong hình ảnh thương mại tỉ lệ 1/7, phong cách hiện thực, đặt trên bàn máy tính. Từ góc bàn làm việc bỗng thành bệ trưng bày phiên bản mini của chính chủ, cạnh máy tính là hộp bao bì kiểu sưu tầm để… lên hình cho đẹp.
Đây là trào lưu mới nổi nhưng được cộng đồng mạng hưởng ứng rất nhiệt tình, tạo cơ hội để mọi người tương tác và giải trí. Chỉ trong vài phút là có “mini-me” để khoe góc bàn làm việc, đổi ảnh đại diện. Nhiều bạn còn đặt dáng đứng theo nghề nghiệp tay cầm laptop, micro, cây vợt tennis hay theo sở thích như đứng cạnh xe phân khối lớn, thú cưng...
Chia sẻ cảm nhận về trào lưu này, nhiều bạn trẻ bàn luận:
"Chỉ cần câu lệnh mô tả rõ ràng, thử vài lần là có ngay “mini-me” đúng gu. Khi bức tượng hiện lên đúng phong cách mình mong đợi, cảm giác như vừa hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật thực thụ", bạn Nguyên Đan bình luận.
Bạn Hòa Nhân viết: "Crush hỏi “hình mẫu lý tưởng của bạn là gì?”, tôi đưa thẳng… mô hình tượng AI. Ưu điểm là trung thực, nhược điểm là từ đó về sau, mọi tấm hình thật của tôi đều bị so sánh với bản in 3D và… thua sát nút (cười)".
"Ngày xưa ảnh thẻ là 3x4, giờ nâng cấp thành… ảnh thẻ tỉ lệ 1/7 đặt ngay trên bàn làm việc. Đi ngang qua góc bàn làm việc, thấy mình phiên bản mini mỉm cười chào, tự nhiên cũng thấy mình… chuyên nghiệp hơn nửa bậc.
Cái đế acrylic trong suốt đúng là sang chảnh. Đặt cạnh ly cà phê, ánh đèn bàn hắt xuống, trông như bảo tàng cá nhân lưu động", bạn Nguyễn Trí viết.
Tượng bằng AI tạo ra sự mới lạ về cảm xúc cho những người "đu trend" nhưng đằng sau sự mới lạ ấy, dữ liệu sinh trắc học, khuôn mặt, vóc dáng, thói quen biểu cảm dễ bị lộ lọt. Nếu nền tảng lưu trữ lâu dài, dữ liệu ấy có thể được dùng để huấn luyện mô hình khác, tạo deepfake, hoặc phục vụ quảng cáo định danh mà bạn trẻ không hề hay biết.