Trào lưu tạo tượng chính mình bằng AI

Trào lưu tạo tượng bằng AI nhanh chóng “hút view” vì mới lạ. Những bức tượng được tái hiện trong hình ảnh thương mại tỉ lệ 1/7, phong cách hiện thực, đặt trên bàn máy tính. Từ góc bàn làm việc bỗng thành bệ trưng bày phiên bản mini của chính chủ, cạnh máy tính là hộp bao bì kiểu sưu tầm để… lên hình cho đẹp.

Đây là trào lưu mới nổi nhưng được cộng đồng mạng hưởng ứng rất nhiệt tình, tạo cơ hội để mọi người tương tác và giải trí. Chỉ trong vài phút là có “mini-me” để khoe góc bàn làm việc, đổi ảnh đại diện. Nhiều bạn còn đặt dáng đứng theo nghề nghiệp tay cầm laptop, micro, cây vợt tennis hay theo sở thích như đứng cạnh xe phân khối lớn, thú cưng...