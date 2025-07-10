Trào lưu FWB, ONS: Khi tình dục không còn gắn với tình yêu

Lối đi tắc khỏa lấp sự cô đơn

B.T. - 25 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TPHCM - chia sẻ rằng khi xài ứng dụng hẹn hò, không ít lần bạn gặp phải những lời mời gọi bước vào mối quan hệ FWB (Friends with Benefits - bạn tình không ràng buộc) hay ONS (One Night Stand - tình một đêm).

“Có những tài khoản nhắn tin rủ rê, thậm chí đề xuất gặp nhau 3 lần mỗi tuần tại các địa điểm khác nhau. Có người còn sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng như một hình thức bao nuôi không chính thức” - B.T. cho biết.

Nhiều bạn trẻ thoải mái thảo luận về chủ đề FWB, ONS trên nền tảng Threads

Với nhiều người trẻ, việc lựa chọn mối quan hệ FWB không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu thể xác mà còn là cách khỏa lấp cảm giác cô đơn trong đời sống hiện đại. Đ.K. - sinh viên năm thứ tư một trường đại học ở TPHCM - giải thích: “Tôi chọn FWB vì không muốn dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc, không phải lo nghĩ về ràng buộc tình cảm hay trách nhiệm trong tương lai, chỉ cần cả hai cảm thấy thoải mái là đủ”.

Một bộ phận giới trẻ ngày nay cho rằng FWB và ONS không chỉ giúp giải phóng bản thân khỏi những áp lực tình cảm mà còn thể hiện sự chủ động và thẳng thắn trong việc kiểm soát đời sống cá nhân, thậm chí được xem là lối tắt để vừa giữ được tự do cá nhân vừa giải quyết nhu cầu sinh lý mà không cần đầu tư thời gian, cảm xúc như trong mối quan hệ truyền thống. Tuy nhiên, sự phổ biến ngày càng rộng rãi của những khái niệm trên đang đặt ra không ít tranh luận về ranh giới giữa tự do và hệ lụy tiềm ẩn trong lối sống yêu không ràng buộc.

Cần thành thật với bản thân

Thạc sĩ tâm lý Phạm Đình Khanh - giảng viên thỉnh giảng, tham vấn tâm lý - hướng nghiệp Trường đại học Văn Hiến - nhận định xu hướng tìm mối quan hệ không ràng buộc là một hiện tượng gắn liền với giai đoạn trưởng thành, khoảng 18-29 tuổi, khi con người bước vào hành trình tìm kiếm bản sắc cá nhân. Trong giai đoạn này, một số bạn trẻ thường thử nghiệm cả về nghề nghiệp, lối sống và tình dục.

Với một bộ phận bạn trẻ, ONS, FWB mang lại cảm giác tự do, vừa có sự thân mật về thể xác vừa tránh được những ràng buộc trách nhiệm của một mối quan hệ chính thức. Một số người lại chọn kiểu quan hệ này vì muốn tránh tổn thương, đặc biệt khi từng có trải nghiệm chia tay hay chứng kiến những mối quan hệ căng thẳng trong gia đình. Ngoài ra, độ tuổi kết hôn trung bình ngày càng muộn cũng khiến các mối quan hệ không ràng buộc trở thành sự lựa chọn tạm thời để thỏa mãn nhu cầu tình cảm và tình dục.

“Mỗi bạn trẻ nên tự hỏi đây có phải là mong muốn thực sự của bản thân hay chỉ vì áp lực hoặc xu hướng xã hội. Sự thành thật với bản thân sẽ giúp đưa ra lựa chọn phù hợp và an toàn hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Thạc sĩ Phạm Đình Khanh



Ở những cá nhân vốn có xu hướng né tránh sự gắn bó, việc lặp lại ONS, FWB có thể củng cố thói quen né tránh, khiến họ khó tin tưởng và duy trì tình yêu lâu dài. Nói cách khác, ONS, FWB không gây ra sự bất ổn nhưng có thể làm lộ rõ hoặc gia tăng những khuynh hướng tâm lý sẵn có.

Theo thạc sĩ Phạm Đình Khanh, trải nghiệm ONS, FWB không phải lúc nào cũng gây hệ quả tiêu cực nhưng khi lặp lại nhiều lần và thiếu sự kết nối cảm xúc, rủi ro có thể xuất hiện. Nếu một người coi ONS, FWB là một trải nghiệm khám phá, có sự tự nhận thức tốt và hiểu rõ sự khác biệt giữa tình dục - tình yêu, khả năng yêu và xây dựng gia đình bền vững trong tương lai hoàn toàn không bị cản trở.

Ngược lại, nếu ONS, FWB được dùng như một cách để né tránh thân mật hoặc bù đắp cho sự cô đơn, nguy cơ giảm dần khả năng gắn bó lâu dài là có. Điều đó phụ thuộc nhiều hơn vào cách cá nhân tiếp cận chứ không phải bản chất mối quan hệ.