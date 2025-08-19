Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập đoàn Vingroup

Tại buổi lễ, Tập đoàn Vingroup vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Sáng nay 19/8, lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng, được tổ chức tại 80 điểm cầu trên cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực đột phá và sự quyết liệt của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup trong việc đưa Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Với quy mô 900.000m2, dự án được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Công trình được khởi công ngày 30/8/2024, bàn giao mặt bằng ngày 27/6 - sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.