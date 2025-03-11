Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh

Cục trưởng Cục Lãnh sự nhấn mạnh Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục đồng hành với Tổng Lãnh sự quán và tạo điều kiện để tân Tổng Lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Cục trưởng Doãn Hoàng Minh đề nghị phía Hà Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho giao lưu, đi lại giữa hai nước và tích cực hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế, thương mại, đầu tư, quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, giao lưu nhân dân và giáo dục, đào tạo.

Tân Tổng lãnh sự Hà Lan Raissa Anais Marteaux cảm ơn Cục trưởng Doãn Hoàng Minh dành thời gian tiếp và trao Giấy Chấp nhận lãnh sự. Vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương, bà Raissa Anais Marteaux đánh giá cao sự hỗ trợ của cơ quan chức năng Việt Nam đã dành cho các cơ quan đại diện của Hà Lan và công dân Hà Lan tại Việt Nam.

Bà khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có hợp tác về lãnh sự.