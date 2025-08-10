Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Tổng lãnh sự Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh

Cục trưởng Cục Lãnh sự khẳng định, Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh) cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ luôn đồng hành với Tổng lãnh sự quán và tạo điều kiện để tân Tổng Lãnh sự Indonesia hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Lãnh sự cũng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước, tạo thuận lợi cho giao lưu, đi lại giữa hai nước.

Bà Carolina Tinangon cảm ơn Cục trưởng Doãn Hoàng Minh đã dành thời gian tiếp và trao Giấy chấp nhận lãnh sự.

Bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tân Tổng lãnh sự khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có hợp tác lãnh sự.