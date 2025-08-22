Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho tân Tổng lãnh sự Italy tại TP. Hồ Chí Minh

Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự khẳng định, Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh) cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ luôn đồng hành với Tổng lãnh sự quán và tạo điều kiện để tân Tổng lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Phan Thị Minh Giang mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi cho giao lưu, đi lại giữa hai nước và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống và những lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, lao động, việc làm.

Về phần mình, bà Alessandra Tognonato cảm ơn Phó Cục trưởng Phan Thị Minh Giang đã dành thời gian tiếp và trao Giấy chấp nhận lãnh sự, đồng thời bảy tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

Tân Tổng lãnh sự Italy tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực ưu tiên như hợp tác đầu tư, văn hóa, giáo dục và nhất là hợp tác lãnh sự trong bối cảnh giao lưu nhân dân, đi lại giữa hai nước ngày càng tăng.