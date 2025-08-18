Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Cục trưởng Doãn Hoàng Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện một cách thực chất, bền vững, dựa trên lòng tin, lợi ích chung và tầm nhìn dài hạn, việc tăng cường hợp tác lãnh sự, tạo thuận lợi cho giao lưu, đi lại và trao đổi nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.

Nhân dịp này, bà Melissa A. Brown bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Bà trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị cũng như sự hỗ trợ hiệu quả từ phía Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam dành cho cơ quan đại diện Hoa Kỳ trong thời gian qua.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, bà vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, nhất là kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tân Tổng Lãnh sự khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, qua đó góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển, trong đó có khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.