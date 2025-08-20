Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Lãnh sự danh dự của Grenada tại Thành phố Hà Nội

Thành Long| 20/08/2025 22:39

Ngày 19/8, Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho ông Hoàng Anh Tuấn, Lãnh sự danh dự của Grenada (quốc đảo thuộc vùng biển Caribe) tại Thành phố Hà Nội.

Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho ông Hoàng Anh Tuấn, Lãnh sự danh dự của Grenada tại thành phố Hà Nội. (Ảnh: Thành Long)
Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho ông Hoàng Anh Tuấn, Lãnh sự danh dự của Grenada tại Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Lãnh sự chúc mừng ông Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự đầu tiên của Grenada tại Hà Nội.

Tin tưởng rằng Lãnh sự danh dự sẽ có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Grenada, đặc biệt là hợp tác lãnh sự, Cục trưởng Doãn Hoàng Minh khẳng định Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để Lãnh sự danh dự Grenada tại Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình.

Lãnh sự chúc mừng ông Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự đầu tiên của Grenada tại Hà Nội. (Ảnh: Thành Long)
Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới. (Ảnh: Thành Long)

Về phần mình, ông Hoàng Anh Tuấn cảm ơn Cục trưởng Doãn Hoàng Minh đã dành thời gian tiếp và trao Giấy Chấp nhận lãnh sự. Lãnh sự danh dự Grenada tại Hà Nội khẳng định sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như hợp tác đầu tư, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, đi lại giữa hai nước.

Theo baoquocte.vn
https://baoquocte.vn/trao-giay-chap-nhan-lanh-su-cho-lanh-su-danh-du-cua-grenada-tai-thanh-pho-ha-noi-325075.html
Copy Link
https://baoquocte.vn/trao-giay-chap-nhan-lanh-su-cho-lanh-su-danh-du-cua-grenada-tai-thanh-pho-ha-noi-325075.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin đối ngoại
            Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Lãnh sự danh dự của Grenada tại Thành phố Hà Nội
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO