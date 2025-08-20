Trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Lãnh sự danh dự của Grenada tại Thành phố Hà Nội

Tin tưởng rằng Lãnh sự danh dự sẽ có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Grenada, đặc biệt là hợp tác lãnh sự, Cục trưởng Doãn Hoàng Minh khẳng định Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để Lãnh sự danh dự Grenada tại Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới. (Ảnh: Thành Long)

Về phần mình, ông Hoàng Anh Tuấn cảm ơn Cục trưởng Doãn Hoàng Minh đã dành thời gian tiếp và trao Giấy Chấp nhận lãnh sự. Lãnh sự danh dự Grenada tại Hà Nội khẳng định sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như hợp tác đầu tư, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, đi lại giữa hai nước.