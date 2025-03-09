Trao gần 385 tỷ đồng ủng hộ đợt đầu tiên đến nhân dân Cuba

Trong một tuần sau đó, gần 2 triệu tấm lòng hướng về Cuba qua từng khoản quyên góp, từng hoạt động hưởng ứng cụ thể tại địa phương, đã nối dài sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang, các hội hữu nghị song phương, doanh nghiệp lớn, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị văn hóa, giáo dục và đông đảo kiều bào ở nước ngoài đã đồng hành, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tình cảm gắn bó đặc biệt với nhân dân Cuba anh em, đưa hình ảnh một Việt Nam nhân văn, thủy chung và trách nhiệm càng được khẳng định trong cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Điều hành công việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: “Mỗi sự đóng góp của nhân dân Việt Nam hôm nay là một thông điệp yêu thương và trách nhiệm. Chúng ta đang cùng nhau viết tiếp những trang sử vàng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, để lại dấu ấn cho thế hệ mai sau”.

Tính đến ngày 31/8/2025, tổng số tiền vận động được trong đợt đầu tiên đã đạt gần 385 tỷ đồng. Con số này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần đoàn kết rộng khắp trong xã hội. Đây mới chỉ là kết quả ban đầu. Chương trình sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến ngày 16/10/2025, vận động nguồn lực thiết thực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn về đời sống, y tế, giáo dục và phát triển bền vững.