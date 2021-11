Tranh luận nóng vụ giao dịch địa ốc phải qua sàn, Hội Môi giới lên tiếng

Your browser does not support the audio element.

Đề xuất "quy định giao dịch bất động sản phải qua sàn giao dịch" nhận được sự quan tâm lớn từ phía doanh nghiệp (Ảnh: Đỗ Quân).

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về Dự thảo Đề cương Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong đó, vấn đề được quan tâm nhiều là việc sửa đổi "quy định giao dịch bất động sản phải qua sàn giao dịch".

Liên quan đến đề xuất này, HoREA mới đây đã có văn bản góp ý, đề nghị bỏ Điều 14 "Dự thảo Đề cương", không bổ sung quy định chủ đầu tư dự án bất động sản phải thực hiện bán chuyển nhượng, cho thuê mua, cho thuê bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Theo đó, chỉ quy định khuyến khích các bên có nhu cầu thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản; đi đôi với điều chỉnh nội dung Điều 91 "Dự thảo Đề cương" để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ.