Tranh luận "nảy lửa" khi Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học từ 1/3

Vì vậy, theo tôi chứng nghiện điện thoại, máy tính bảng, hỏng mắt vì cả ngày dán mắt vào màn hình vi tính hay ti vi do ở nhà cả ngày; hay thiếu toàn bộ những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để phát triển một cách toàn diện còn nguy hiểm hơn.

Một phụ huynh chia sẻ: "Vì tình hình dịch bệnh bùng phát, các trường mầm non tại Hà Nội vẫn phải đóng cửa suốt nhiều tháng qua. Trong khi đó, tôi vẫn phải đi làm. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải gửi con tại một lớp trông giữ trẻ tự phát và điều không mong muốn đã đến là cháu trở thành F0. Thật may mắn là tổng thời gian điều trị bệnh cho cháu chỉ trong 5 ngày là hết tất cả các triệu chứng, cháu khỏe lại rất nhanh.

Bên cạnh đó là những nỗi lo lắng, băn khoăn của các bậc phụ huynh ở "phe" không muốn cho con phải đến trường trong tình hình dịch của Hà Nội đang hết sức căng thẳng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cuộc tranh luận có vẻ không hồi kết bởi mỗi người có một lý do, quan điểm, hoàn cảnh riêng của mình, tuy nhiên dù việc lựa chọn theo phương án nào thì với các phụ huynh có con ở lứa tuổi mầm non cũng sẽ dễ dàng hơn vì không lo ảnh hưởng đến kiến thức của các con như các bậc học khác.

Tại nhiều nhóm diễn đàn dành cho phụ huynh, nhiều người tỏ ra vui mừng vì cuối cùng các trường mầm non đã chính thức chuẩn bị được mở cửa trở lại. Đó không chỉ là niềm vui của các con, các bậc phụ huynh mà còn là sự hồ hởi của các giáo viên mầm non - những người đã phải vật vã mưu sinh trong suốt thời gian đóng cửa trường.

Hơn nữa, bạn có chắc con bạn ở nhà không đi chơi không? Không tiếp xúc với mọi người xung quanh không? Trẻ con thì chạy đầy đường, chạy hết vào tạp hóa này tạp hóa kia, tiếp xúc bạn bè trẻ con hàng xóm ầm ầm. Bố mẹ có chắc đi làm, đi chơi sẽ không mang dịch bệnh về nhà không? Và cuối cùng bạn có chắc chắn con bạn sẽ trốn được Covid-19 đến khi đủ tuổi tiêm vaccine không mới là vấn đề.

Do đó, tôi nghĩ nên cho mầm non mở cửa vì các con chưa phải học kiến thức, nếu phụ huynh nào cảm thấy chưa yên tâm thì có thể để con ở nhà. Còn những người có nhu cầu thì họ vẫn có chỗ để gửi".

Có ý kiến cho rằng chứng nghiện điện thoại, máy tính bảng, hỏng mắt vì cả ngày dán mắt vào màn hình vi tính hay ti vi do ở nhà cả ngày còn đáng lo hơn nguy cơ mắc Covid-19 khi đến trường (Ảnh: T.Thủy).

Thêm một ý kiến đồng tình với lý do: "Sau bao ngày mong chờ thì cuối cùng trường mầm non đã được mở cửa trở lại. Gửi con là trên tinh thần tự nguyện, do đó các bạn có con mà có điều kiện trông giữ thì cho con ở nhà. Còn chúng tôi mong mỏi cho con tới trường. Chúng ta cần phải chấp nhận sống chung với dịch chứ để khi nào hết dịch thì con các bạn đã già. Các bạn có hiểu được bao nhiêu chủ trường phải bán nhà để giữ lấy trường không? Bao nhiêu cô giáo mất việc bỏ nghề để mưu sinh không? Chúc mừng các cháu chuẩn bị được đến trường".

"Thực tế là tôi thấy các là trường mầm non chưa đi học nhưng các nhóm trông trẻ tự phát mọc lên nhất nhiều, một số lớp mầm non tư thục cũng đóng cửa trông trẻ chui vì nhu cầu gửi con là rất lớn. Vậy sao không cho mở lại trường mầm non cho các con đi học?