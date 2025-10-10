Tranh luận đề xuất hạn chế cho vay mua nhà thứ 2: Bên ủng hộ, bên lo hệ lụy

Đầu cơ bất động sản giảm

Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Nghị quyết 01 về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản để trình lên Chính phủ. Trong đó, với chính sách cho vay đối với người mua nhà ở, dự thảo Nghị quyết quy định kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, áp dụng hạn mức cho vay đối với các khoản vay mua nhà ở (trừ nhà ở xã hội) là không quá 50% giá trị của hợp đồng mua bán nhà ở đối với các khoản vay mua nhà ở thứ hai, không quá 30% giá trị của hợp đồng mua bán nhà ở đối với các khoản vay mua nhà ở từ thứ 3 trở lên.

Đề xuất này của Bộ Xây dựng đang gây nhiều tranh cãi.

Hạn chế tín dụng dành cho đầu cơ sẽ giúp thị trường minh bạch hơn vì dòng vốn vay lớn cho đầu cơ được ngăn chặn.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Công ty CP Liên minh khu Tây cho biết, với việc siết tín dụng khi mua ngôi nhà thứ 2, thứ 3 sẽ gây tác động rất lớn. Cụ thể, các nhà đầu tư, đầu cơ bất động sản sẽ giảm mạnh, nguồn vốn vay cho bất động sản đầu cơ được giải ngân ít lại. Điều này cũng giúp phân bổ được nguồn vốn vay với phân khúc nhà dành cho người có nhu cầu ở thật, các gia đình có căn nhà đầu tiên.