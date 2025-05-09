Tranh chỗ đậu, người đàn ông giấu mặt phóng hỏa thiêu rụi xe Porsche

05/09/2025 16:05

ANH - Một chiếc Porsche trị giá hàng trăm nghìn USD đã bị đốt cháy rụi ngay trên phố Glasgow (Scotland).

Vụ việc gây rúng động dư luận, hiện Cảnh sát Scotland (Anh) đang mở cuộc truy lùng nghi phạm. Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ trùm kín đầu tiếp cận chiếc xe, châm lửa vào một can xăng rồi ném thẳng vào chiếc Porsche.

Chỉ trong vài giây, chiếc xe sang biến thành “quả cầu lửa” ngay giữa phố. Điều may mắn là một chủ cửa hàng gần đó đã kịp thời lao ra, kéo can xăng đang bốc cháy ra xa, ngăn nguy cơ vụ nổ lớn đe dọa các nhà dân và cơ sở kinh doanh xung quanh. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ phóng hỏa nhiều khả năng liên quan đến mâu thuẫn đỗ xe kéo dài giữa cư dân và khách đến mua sắm.

“Người ta cãi nhau về chỗ đậu xe suốt, nhưng đốt cả ô tô thế này thì điên rồ quá”, một người dân bức xúc. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, chiếc Porsche chỉ còn trơ khung. Cảnh sát xác định đây là hành vi cố ý gây cháy, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin về nghi phạm mặc áo khoác trùm đầu, bỏ chạy ngay sau khi gây án.

