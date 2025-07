Tranh chấp về PCCC tại văn phòng cho thuê: Bên cho thuê cắt điện, nước - Ai đúng, ai sai?

Trước những hành động gây sức ép của Bên B, nhiều chuyên gia pháp lý khẳng định việc tự ý cắt điện, nước của người thuê là hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ, các bên trong hợp đồng thuê tài sản phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận. Bên cho thuê có nghĩa vụ "bảo đảm cho bên thuê sử dụng tài sản ổn định". Việc cắt điện, nước không chỉ vi phạm hợp đồng mà còn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên thuê.

Hành vi này có thể bị xem xét xử lý theo nhiều chế tài khác nhau. Nếu hợp đồng cung cấp điện, nước được ký trực tiếp giữa công ty điện lực, công ty cấp nước với Công ty A, thì chỉ các đơn vị này mới có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường-hợp vi phạm theo quy định của Luật Điện lực và các quy định liên quan, chứ không phải bên cho thuê.

Trong trường hợp bên cho thuê tự ý cắt điện, nước để giải quyết tranh chấp, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Tùy thuộc vào mức độ và hậu quả gây ra, hành vi này có thể bị xử phạt theo các nghị định liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hơn nữa, Công ty A hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của Bên B gây ra.

Không phải là trường hợp cá biệt

Vụ việc giữa Công ty A và Bên B không phải là trường hợp hiếm gặp. Trên thực tế, đã có không ít các tranh chấp tương tự xảy ra, đặc biệt tại các thành phố lớn. Chẳng hạn, đã có những vụ việc báo chí phản ánh về việc ban quản lý tòa nhà tự ý cắt điện, nước của cư dân hoặc khách thuê văn phòng do mâu thuẫn về phí dịch vụ hay các tranh chấp khác.