Tranh chấp chung cư không thể giải quyết bằng các quy định 'chắp vá'

Không có lối ra

Chung cư Screc (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) đang tồn tại nhiều tranh chấp đan xen, khiến cư dân mệt mỏi trong nhiều năm qua. Cụ thể, chủ đầu tư dự án chiếm dụng mặt bằng sở hữu chung cho thuê sai quy định hàng chục năm. Kế đó, hệ thống kỹ thuật khi đưa vào sử dụng vẫn chưa hoàn tiền trả cho cư dân. Việc chiếm diện tích sử dụng chung làm siêu thị và cho thuê không đúng công năng gây mất an ninh, an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Một vấn đề tồn tại khác là dù cư dân rất muốn giải quyết các tranh chấp hiện nay nhưng chính quyền địa phương, cụ thể là UBND quận 3 (cũ) và UBND phường Nhiêu Lộc hiện nay còn thiếu sự quyết liệt giải quyết cho quyền lợi của cư dân.

Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban kiểm soát chung cư Screc cho biết: “Tranh chấp về chỗ gửi xe ở chung cư Screc hiện nay rất nan giải. Nhiều hộ nuôi động vật, thú cưng chó mèo, vệ sinh căn hộ trên xả rác, tàn thuốc xuống…Chung cư cũng xảy ra thấm nước căn hộ này ảnh hưởng căn hộ kia. Tất cả những vấn đề này, cư dân đều là người phải chịu đựng, nếu như các vấn đề về quản lý, quản trị tại chung cư không tìm được giải pháp triệt để”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện ban quản trị chung cư Botanica Premier (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), cho biết quản trị, vận hành chung cư là công việc vừa cần linh hoạt vừa phải chuyên nghiệp, minh bạch. Tuy nhiên, nhân sự Ban quản trị hiện nay thiếu ổn định, nhiều người có năng lực rút lui, để lại khoảng trống cho thành viên kém chuyên môn.