Tranh chân dung của ông Obama tại Nhà Trắng bị thay thế

Bức chân dung khắc họa Tổng thống Donald Trump sau khi bị đạn sượt qua tai đã thay thế tranh vẽ cựu Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng vào ngày 11/4.

Bài đăng trên tài khoản X của Nhà Trắng cho thấy bức tranh mới được treo ở vị trí nổi bật tại Grand Foyer (lối vào chính) của Cánh Đông Nhà Trắng.

Tác phẩm nghệ thuật này do họa sĩ Marc Lipp vẽ, lấy cảm hứng từ bức ảnh mang tính biểu tượng do nhiếp ảnh gia Doug Mills của tờ New York Times chụp ở thành phố Butler, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), vào tháng 7/2024.