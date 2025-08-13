Tranh cãi việc Vũ Cát Tường tham gia 'Anh trai say hi'

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, sự tham gia của Vũ Cát Tường tại Anh trai say hi 2025 hứa hẹn mang tới những điều hấp dẫn bởi giọng ca 9X là nghệ sĩ toàn diện, có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

Sau thành công ở mùa đầu tiên, nhà sản xuất Anh trai say hicông bố danh sách 30 nam nghệ sĩ tham gia ở mùa 2. Đáng chú ý, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường trong dàn nghệ sĩ nam nhanh chóng vướng nhiều ý kiến trái chiều. Đa số khán giả cho rằng giọng ca sinh năm 1992 chưa phù hợp với chương trình. Về mặt giới tính sinh học, Vũ Cát Tường vẫn là nữ nên không phù hợp tham gia một chương trình "anh trai". Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu về lựa chọn của ban tổ chức.

Song bên cạnh đó, một số người hâm mộ vẫn bênh vực, động viên Vũ Cát Tường. Đây cũng là lần hiếm hoi giọng ca Vết mưa tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Khán giả cho rằng ca sĩ sẽ đem đến một màu sắc đặc biệt cho Anh trai say hi mùa 2.

Trước những tranh cãi, Vũ Cát Tường chưa lên tiếng chia sẻ về quyết định của mình. Trên trang cá nhân, ca sĩ chỉ thông báo việc tham gia chương trình kèm dòng trạng thái: “Chuyến này ‘xuống núi’ hướng ngoại full-time (toàn thời gian ). Vũ Cát Tường say hi tất cả mọi người nhé”.