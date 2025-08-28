Tranh cãi việc du khách gặp nạn phải trả hơn 220 triệu đồng để được giải cứu

Vụ tai nạn xảy ra từ hôm 5/8 nhưng mới được truyền thông đưa tin.

Cụ thể, trong lúc chinh phục đỉnh núi tuyết cao hơn 4.000m, một nữ du khách họ Tiêu bị tảng đá lớn rơi trúng, khiến xương đùi gãy, các ngón chân dập nát và hoàn toàn không thể tự xuống núi.

Thời gian giải cứu lên tới 12 tiếng đồng hồ. Ảnh: HK01

Những người đi cùng cố gắng khiêng nạn nhân xuống núi nhưng bất thành. Khu vực xảy ra tai nạn lại không có sóng điện thoại, nên không thể liên lạc được với lực lượng cứu hộ địa phương.

Nhóm du khách dùng bộ đàm liên hệ với người dân trong vùng để tìm kiếm sự giúp đỡ.