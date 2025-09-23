Tranh cãi vì giá mì tôm, gã đàn ông xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Hải Dương| 23/09/2025 07:45

Công an phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) đang xác minh thông tin người đàn ông xăm trổ lao vào đạp một phụ nữ bán tạp hóa đang mang thai 4 tháng.

Ngày 22/9, Công an phường Tuy Hòa cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ việc một phụ nữ mang thai bị người đàn ông đạp và ném dép vào người chỉ vì mâu thuẫn giá cả khi mua mì tôm.

z7039630646567_15798f724e2b07a61126cf246df84fad.jpg
Người đàn ông xăm trổ có hành vi đạp vào người phụ nữ mang thai 4 tháng. Ảnh cắt từ clip

Theo clip được lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 2h10 ngày 21/9, một người đàn ông xăm trổ bước vào cửa hàng tạp hóa ở cổng một bệnh viện thuộc phường Tuy Hòa để mua mì tôm.

Lúc này chị N. (35 tuổi, đang mang thai tháng thứ 4) báo giá một gói mì tôm là 10.000 đồng, người đàn ông này lập tức chê đắt.

Chị N. giải thích giá hồi giờ như vậy chứ không đắt, thì người đàn ông này chửi bới rồi lao vào đạp người phụ nữ đang mang bầu một cái.

Lúc này mẹ của chị N. chạy đến can ngăn cũng bị kẻ này đá vào người và luôn miệng thách thức, đe dọa. Sau cùng, người đàn ông xăm trổ lấy dép ném vào người chị N. rồi bỏ đi.

Chị N. cho biết, sau khi bị tấn công, chị đã phải nhập viện để theo dõi sức khỏe.

Hiện toàn bộ sự việc đã được chị N. trình báo lên công an để xử lý.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tranh-cai-vi-gia-mi-tom-nguoi-dan-ong-xam-tro-dap-mot-phu-nu-mang-thai-4-thang-2445177.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/tranh-cai-vi-gia-mi-tom-nguoi-dan-ong-xam-tro-dap-mot-phu-nu-mang-thai-4-thang-2445177.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Tranh cãi vì giá mì tôm, gã đàn ông xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO