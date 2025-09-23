Tranh cãi vì giá mì tôm, gã đàn ông xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Chị N. giải thích giá hồi giờ như vậy chứ không đắt, thì người đàn ông này chửi bới rồi lao vào đạp người phụ nữ đang mang bầu một cái.

Lúc này chị N. (35 tuổi, đang mang thai tháng thứ 4) báo giá một gói mì tôm là 10.000 đồng, người đàn ông này lập tức chê đắt.

Lúc này mẹ của chị N. chạy đến can ngăn cũng bị kẻ này đá vào người và luôn miệng thách thức, đe dọa. Sau cùng, người đàn ông xăm trổ lấy dép ném vào người chị N. rồi bỏ đi.

Chị N. cho biết, sau khi bị tấn công, chị đã phải nhập viện để theo dõi sức khỏe.

Hiện toàn bộ sự việc đã được chị N. trình báo lên công an để xử lý.