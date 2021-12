Tranh cãi về sự minh bạch trong hoạt động "phong sát" nghệ sĩ ở Trung Quốc

Your browser does not support the audio element.

Mới đây, nhà sản xuất phim có tiếng người Trung Quốc - Li Xuezheng - đã đặt câu hỏi xung quanh tính minh bạch của hoạt động "phong sát" nghệ sĩ tại quốc gia này (Ảnh: SCMP).

Ông Li Xuezheng là một nhà sản xuất phim có tiếng tại Trung Quốc, mới đây, ý kiến của ông xung quanh hoạt động "phong sát" nghệ sĩ tại Trung Quốc đã thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông, dư luận nước này.

Ông Li đặt câu hỏi rằng hoạt động "phong sát" nghệ sĩ, hay việc đưa nghệ sĩ vào danh sách đen cấm hoạt động trong showbiz, có tuân thủ đúng theo trình tự pháp luật hay chưa. Bởi mọi sự vi phạm pháp luật đều cần có kết luận chính thức từ phía tòa án để đảm bảo sự công minh trong các quyết định trừng phạt sau đó.