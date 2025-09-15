Tranh cãi trào lưu ghép ảnh ôm ấp nghệ sĩ

Mạng xã hội lan truyền trào lưu “ghép ảnh Polaroid bằng Gemini”, sử dụng công cụ AI của Google có thể biến hai bức ảnh đơn lẻ thành ảnh đôi, có hành động ôm, hôn. Chỉ cần tải lên hình cá nhân và đối tượng mong muốn, hệ thống dùng câu lệnh và tự động dựng cảnh hai người xuất hiện trong những khung hình tình cảm.

Người nổi tiếng tham gia trend nhận chỉ trích

Trào lưu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, thậm chí nhiều nghệ sĩ tham gia. Ca sĩ Emma Nhất Khanh gây chú ý khi đăng tải video do AI ghép, trong đó cô xuất hiện tình tứ cùng diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Quang Hán. Bài đăng gắn liền với minigame gặp Hứa Quang Hán”, người có bài viết được tương tác nhiều nhất sẽ được chụp ảnh 1:1 với nam diễn viên.

Không chỉ tham gia, Emma Nhất Khanh còn đăng hẳn câu lệnh hướng dẫn khán giả thực hiện trend. Hành động này khiến cô vấp phải chỉ trích, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ khuyến khích hành vi xâm phạm hình ảnh người khác. Một số khác lại nhận định hành động này không có gì đáng lên án vì không gây ảnh hưởng đến ai. Trước áp lực dư luận, cô phản bác rằng không dùng AI để trục lợi hay tạo dáng nhạy cảm, chỉ đơn thuần tạo niềm vui cho fan nữ.