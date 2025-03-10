Tranh cãi tình trạng Kim Soo Hyun

Ngày 30/9, YouTuber Lee Jin Ho đăng video liên quan đến Kim Soo Hyun, trong đó có cập nhật tình hình hiện tại của nam diễn viên.

Ông Lee cho biết: “Kim Soo Hyun hiện chịu áp lực cực độ và không có cách nào khác để giải tỏa. Vì vậy, anh ấy đi bộ đường dài một mình để lấy lại bình tĩnh”.

Trong video có bức ảnh ngôi sao Nữ hoàng nước mắt mặc trang phục thể thao tối màu, ngồi trên tảng đá bên suối. Ông Lee không nói rõ thời điểm chụp ảnh.

Bức ảnh về Kim Soo Hyun do Lee Jin Ho chia sẻ.

Không lâu sau, một số trang tin tức giải trí của Hàn Quốc chia sẻ lại bức ảnh, kèm theo tiêu đề như “Kim Soo Hyun xuất hiện lần đầu sau 6 tháng”...