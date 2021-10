Tranh cãi Phương Mỹ Chi hát 2 câu mà như 'gánh' cả bài cho Erik

Mới đây, phần kết hợp giữa Erik và Phương Mỹ Chi tại một chương trình đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều, gây xôn xao MXH.

Your browser does not support the video tag.

ERIK x PHƯƠNG MỸ CHI - "Nam Quốc Sơn Hà"

Cụ thể, Phương Mỹ Chi chỉ hát 2 câu hỗ trợ Erik tiết mục Nam Quốc Sơn Hà mà netizen nhận xét "gánh" luôn cả bài. Ngược lại, cũng có những bình luận khẳng định Erik đã làm rất tốt, mang đến sự hào hùng cho ca khúc.

Màn trình diễn đã nhận được lời khen từ giám khảo và truyền thông. Có thể nói, tiết mục không chỉ lay động người xem ở mặt nội dung mà còn khiến khán giả như được bùng cháy khi Nam Quốc Sơn Hà mang giai điệu sôi động, hiện đại.