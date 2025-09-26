Tranh cãi người mẫu Dương Mạc Anh Quân mặc phản cảm tạo dáng trước Nhà hát TPHCM

Trên mạng xã hội Threads, người dùng mạng tranh cãi về loạt ảnh người mẫu Dương Mạc Anh Quân mặc trang phục "lạ", tạo dáng trước Nhà hát TPHCM.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh mặc thiết kế này trong khuôn khổ một triển lãm kết hợp giữa hoa và thời trang.

Trong các bức ảnh, Dương Mạc Anh Quân diện một thiết kế dạng khung lồng bằng vật liệu cứng được trang trí bằng nhiều sợi màu vàng ánh kim và dải hoa trắng.