Tranh cãi "nảy lửa" về cây cầu dài 36 m "ngốn" 38 tỷ đồng ở Hà Nội

Your browser does not support the audio element.

Cây cầu được dư luận "mổ xẻ" nằm tại vị trí cầu Yên Hòa (cũ), bắc qua sông Tô Lịch, nối 2 quận Cầu Giấy và Đống Đa (Hà Nội).

Cầu được thi công từ cuối tháng 2/2021, do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Sau hơn 9 tháng thi công, hồi cuối tháng 11 vừa qua, cây cầu này đã được đã thông xe.

Nhiều diễn đàn trên mạng xã hội bỗng tỏ ra xôn xao, bàn luận sôi nổi về việc cầu dài 36 m có tổng mức đầu tư là 38 tỷ đồng (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, khi hay tin Hà Nội vừa đưa vào khai thác, sử dụng cây cầu dài 36 m nhưng tổng mức đầu tư gần 38 tỷ đồng, nhiều diễn đàn trên mạng xã hội xôn xao, bàn luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều.