Tranh cãi MONO bỏ mic khi gặp nốt cao: Giữ giọng hay hết hơi ?

Mới đây, cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn về khả năng ca hát của MONO xuất phát từ một đoạn clip trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong lúc đang biểu diễn với phong thái đầy tự tin, khi lên đến nốt cao của bài hát, em trai Sơn Tùng bỗng bỏ mic ra khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đây cũng là cách những ca sĩ khác thường làm khi cho rằng bản thân không thể chinh phục được nốt cao.