Tranh cãi Hương Tràm hát live: Người tưởng Diva, kẻ chê quằn quại

Your browser does not support the video tag.

Hương Tràm hát live ca khúc Anh Muốn Em Sống Sao gây tranh cãi trên MXH

Được biết, trong suốt năm 2014, Anh Muốn Em Sống Sao là ca khúc tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc, được đông đảo khán giả yêu thích và được rất nhiều nghệ sĩ Vpop cover, góp phần đưa tên tuổi của Bảo Anh lên một tầm cao mới.

Theo đó, mặc dù Hương Tràm rất "phiêu" khi trình diễn hit quốc dân,thả vào đó những nốt cao chót vót, tuy nhiên hiệu ứng tổng thể, cảm xúc mà cô mang lại trong màn trình diễn này khó có thể nói là đúng với tinh thần vốn dĩ nhẹ nhàng, đơn giản của bản gốc.

Bởi vậy, việc Hương Tràm đưa quá nhiều kĩ thuật không cần thiết vào ca khúc đã phản dame, gây ra tác dụng ngược, gây sự phức tạp một cách không cần thiết.