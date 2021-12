Tranh cãi Hoàng My lén đưa tiền cho Kim Duyên trong WC tại Miss Universe

Hoàng My trao tiền cho Kim Duyên trong WC.

Your browser does not support the video tag.

Clip do Hoàng My đăng tải.

Clip của Hoàng My trở thành chủ đề gây tranh cãi. Bên cạnh một bộ phận dân mạng bày tỏ sự thông cảm, cho rằng chuyện chẳng có gì lớn lao, số khác lại không đồng tình.

Họ cho rằng việc Hoàng My hỗ trợ Kim Duyên khi đàn em gặp sự cố mất ví là không sai. Tuy nhiên, việc này nên được giữ kín thay vì công khai trên mạng xã hội.