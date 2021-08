Tranh cãi em gái thành viên TXT đạt view khủng nhờ fame anh trai

Mới đây, sau khi tập 3 của chương trình kết thúc, fancam cá nhân phần trình diễn của tất cả các thí sinh trong vòng loại trừ đầu tiên đã được công bố. Fancam trình diễn ca khúc FIESTA (IZ*ONE) của Bahiyyih nhận về lượng view cao nhất và gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Fancam của Bahiyyih đạt 1,5 triệu view chỉ sau 1 ngày

Fancam của Bahiyyih không có gì nổi bật, visual và tài năng thua xa nhiều thí sinh nên việc cô sở hữu fancam có lượt xem cao nhất bị dân mạng tố là nhờ vào người anh trai Huening Kai - thành viên nhóm nhạc TXT.

