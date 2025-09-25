Tranh cãi chuyện hoa hậu chuyển giới Hương Giang đi thi Miss Universe 2025

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang lần nữa đi thi quốc tế

Mạng xã hội chấn động khi hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang công bố sẽ là người đẹp Việt tham dự đấu trường quốc tế Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn Vũ 2025). Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991 tại Hà Nội từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan.

Thật ra, với sự thay đổi trong quy định của Hoa hậu Hoàn vũ, cho phép thí sinh chuyển giới tham gia, Hương Giang tham gia cuộc thi này cũng dễ hiểu. Cô mang theo hy vọng và sứ mệnh truyền cảm hứng về sự đa dạng và hòa nhập như những gì mà Hương Giang cố gắng suốt thời gian qua.

Hoa hậu Hoàn vũ cũng là một đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh nên việc một thí sinh tham gia cuộc thi này cũng đã tạo nên cơn sốt.