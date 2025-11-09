Tranh biếm họa, clip tệ hại do AI tạo ra làm phiền lòng rất nhiều người

TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN chia sẻ về mặt tối khi sử dụng AI. Ảnh: Văn Tuyến

“Trên các mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng để làm những việc phiền lòng rất nhiều người, tạo ra những bức tranh biếm họa, clip rất tệ hại mà những người bị liên quan chắc chắn không chịu đựng được”, PGS.TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN chia sẻ tại hội nghị Chiến lược AI và Kiến trúc dữ liệu quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp ngày 10/9.

Nêu bật những mặt tối trong cách mọi người sử dụng AI, PTS.TS Nguyễn Quân chỉ ra khi xây dựng các luật và quy định liên quan, cần đặt vấn đề đạo đức AI lên hàng đầu.