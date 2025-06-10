Trang web Liên đoàn bóng đá Malaysia bị tin tặc tấn công đòi tiền chuộc

Nguy cơ có thể khiến các hồ sơ bóng đá quốc gia Malaysia bị lộ và bị đe dọa tống tiền, theo NST.

Sự cố xảy ra vào hôm nay (6-10), khi trên trang web của hệ thống xuất hiện một thông báo từ tin tặc tấn công đòi tiền chuộc.

“Nếu bạn là chủ sở hữu tên miền, hãy nhấp vào nút bên dưới để thanh toán. Vì lý do an ninh, nếu không thanh toán trong vòng 13 giờ, toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ bị tự động xóa sạch”, nội dung cảnh báo xuất hiện trên trang web của FAM.