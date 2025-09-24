Trang trọng và tự hào: Lễ Chào mừng năm học mới 2025-2026 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

Cơ sở II cũng rất vinh dự đón tiếp sự hiện diện của PGS, TS Phạm Thu Hương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, quý Thầy cô Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở Chính, thầy cô Ban giám đốc, giảng viên, viên chức Cơ sở II, và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, quý phụ huynh và đại diện các Trường THPT.

Lễ Chào mừng năm học mới là cột mốc đánh dấu trưởng thành của “những chiến binh xuất sắc” – các tân sinh viên đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập để chạm tới cánh cổng mơ ước Ngoại thương. Từ giây phút này, các em có quyền tự hào khi trở thành một phần của Ngoại thương – nơi 65 năm qua đã hun đúc những giá trị to lớn: Sáng tạo – Xuất sắc – Trách nhiệm – Bản lĩnh – Đa dạng – Hòa hợp.

Nghi thức trao và rước cờ truyền thống.

Một trong những khoảnh khắc thiêng liêng và ấn tượng nhất của buổi lễ chính là nghi thức rước và trao cờ truyền thống. Lá cờ Ngoại thương được trang trọng rước lên sân khấu và trao từ đại diện sinh viên khóa trước đến tân sinh viên khóa 64 như một lời nhắn nhủ đầy xúc động về sự kế thừa và lan tỏa giá trị Ngoại thương qua từng thế hệ. Hình ảnh lá cờ tung bay trong tiếng nhạc trầm hùng đã khắc sâu trong trái tim mỗi người tham dự niềm tự hào và khát vọng cống hiến.