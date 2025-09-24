Trang trọng và tự hào: Lễ Chào mừng năm học mới 2025-2026 tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương

Cơ sở II cũng rất vinh dự đón tiếp sự hiện diện của PGS, TS Phạm Thu Hương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, quý Thầy cô Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở Chính, thầy cô Ban giám đốc, giảng viên, viên chức Cơ sở II, và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, quý phụ huynh và đại diện các Trường THPT.
Lễ Chào mừng năm học mới là cột mốc đánh dấu trưởng thành của “những chiến binh xuất sắc” – các tân sinh viên đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập để chạm tới cánh cổng mơ ước Ngoại thương. Từ giây phút này, các em có quyền tự hào khi trở thành một phần của Ngoại thương – nơi 65 năm qua đã hun đúc những giá trị to lớn: Sáng tạo – Xuất sắc – Trách nhiệm – Bản lĩnh – Đa dạng – Hòa hợp.
Một trong những khoảnh khắc thiêng liêng và ấn tượng nhất của buổi lễ chính là nghi thức rước và trao cờ truyền thống. Lá cờ Ngoại thương được trang trọng rước lên sân khấu và trao từ đại diện sinh viên khóa trước đến tân sinh viên khóa 64 như một lời nhắn nhủ đầy xúc động về sự kế thừa và lan tỏa giá trị Ngoại thương qua từng thế hệ. Hình ảnh lá cờ tung bay trong tiếng nhạc trầm hùng đã khắc sâu trong trái tim mỗi người tham dự niềm tự hào và khát vọng cống hiến.
Trong diễn văn khai giảng, PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi gắm thông điệp: “Các em thân mến, nhà tường tin tưởng rằng với sự nhiệt huyết và tinh thần tiên phong, với nghị lực và khát vọng, các Tân sinh viên sẽ tiếp tục phát huy giá trị truyền thống, đồng thời tạo nên những dấu ấn của riêng mình, song hành cùng sự phát triển của nhà trường, của đất nước. Nhà trường sẽ cam kết tạo điều kiện tốt nhất có thể để các em khai phá và phát huy năng lực của bản thân, luôn cầu thị và lắng nghe những yêu cầu chính đáng của người học, nỗ lực thúc đẩy văn hóa thẳng thắn chia sẻ và đồng hành để cùng nhau tiến bộ và phát triển”. Những chia sẻ của Cô Hiệu trưởng vừa là lời chào đón đầy yêu thương và cũng là niềm tin trao gửi để thế hệ Khóa 64 tiếp tục rèn luyện, bồi đắp và lan tỏa những giá trị mà các thế hệ “Người Ngoại thương” đã xây dựng trong suốt 65 năm.
Tại buổi lễ, Cơ sở II đã vinh dự đón nhận bảng biểu trưng tổng giá trị học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường cho sinh viên năm học 2025-2026, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin dành cho các em trên hành trình học tập và rèn luyện.
Lễ Chào mừng năm học mới 2025 – 2026 khép lại trong tiếng vỗ tay rộn ràng và những nụ cười rạng rỡ của các tân sinh viên. Từ hôm nay, Khóa 64 sẽ bước vào một hành trình mới – hành trình thử thách nhưng cũng rực rỡ, nơi mỗi bạn sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình và cùng nhau viết tiếp những trang vàng truyền thống của Trường Đại học Ngoại thương.
Chúc mừng các tân sinh viên K64 của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương – những chiến binh bản lĩnh, niềm tự hào mới của Ngoại thương!