Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh kỷ niệm chung với Đại sứ các nước ASEAN và quan khách tới dự sự kiện tại khuôn viên trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tham dự lễ thượng cờ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam Đặng Hoàng Giang; đại diện của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, UBND TP Hà Nội; các đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN, Timor-Leste và các đối tác của ASEAN tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố thách thức đan xen, sự đoàn kết của ASEAN quan trọng hơn bao giờ hết.