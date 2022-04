Trang trí cầu bị chê giống 'hàng rào nhà tù' ở Quảng Trị: Chủ đầu tư nói gì?

Ngày 20/4, lãnh đạo Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP. Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang thực hiện việc trang trí thêm một số hạng mục tại cầu Đại An (đường Hùng Vương, TP. Đông Hà).

Cụ thể, 2 bên lan can cầu Đại An được dựng các thanh inox được sơn màu vàng nhạt, ở đỉnh đầu sơn màu đỏ. Mỗi thanh inox nằm cách nhau đoạn ngắn, được kết nối, cố định vào lan can cầu và đầu bổ ra phía mặt hồ Đại An. Các thanh inox được thiết kế, chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn giữa cao hơn 2 đoạn còn lại.